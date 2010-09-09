Во 2 сезоне 10 серии сериала «Дневники вампира» Елена намеревается разобраться со всем сама, но Роуз рассказывает Дэймону, и тот мешает ее планам. Безрассудство Джереми угрожает сначала его жизни, а затем и Стефана. Бонни сближается с Лукой.
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