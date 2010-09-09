Во 2 сезоне 5 серии сериала «Дневники вампира», пока Мэйсон посвящает Тайлера в семейное проклятие Локвудов, Дэймон и Стефан не могут решить, как действовать дальше. Несмотря на предостережения Елены, Джереми набивается Тайлеру в друзья.