Во 2 сезоне 8 серии сериала «Дневники вампира» после похищения Елены братья бросаются ее спасать и в процессе узнают о далеком прошлом города, связанном с вампирами. Кэролайн пытается поддержать Тайлера, а Джереми делает то же самое для Бонни.