Во 2 сезоне 17 серии сериала «Дневники вампира» Аларик и Елена вымещают злость на Джоне из-за возвращения Изабель. Несмотря на прошлые разногласия, Бонни прибегает к помощи Дэймона, и вместе с Джереми они ищут особое заклинание.