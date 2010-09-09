Во 2 сезоне 17 серии сериала «Дневники вампира» Аларик и Елена вымещают злость на Джоне из-за возвращения Изабель. Несмотря на прошлые разногласия, Бонни прибегает к помощи Дэймона, и вместе с Джереми они ищут особое заклинание.
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