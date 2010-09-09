Во 2 сезоне 15 серии сериала «Дневники вампира», не оставляя попыток узнать больше об Элайдже, Дэймон организует ужин, куда приглашает его, Дженну и Аларика. Стефан открывает Елене правду о самых темных эпизодах из своего прошлого.
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