Во 2 сезоне 15 серии сериала «Дневники вампира», не оставляя попыток узнать больше об Элайдже, Дэймон организует ужин, куда приглашает его, Дженну и Аларика. Стефан открывает Елене правду о самых темных эпизодах из своего прошлого.