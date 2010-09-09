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Киноафиша Сериалы Дневники вампира Сезоны Сезон 2 Серия 13

Дневники вампира 2009 - 2017 13 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Дневники вампира»
Возвращение
Сезон 2 / Серия 1 9 сентября 2010
О дивный новый мир
Сезон 2 / Серия 2 16 сентября 2010
Восход зловещей луны
Сезон 2 / Серия 3 23 сентября 2010
По следам памяти
Сезон 2 / Серия 4 30 сентября 2010
Убивай или будешь убит
Сезон 2 / Серия 5 7 октября 2010
План Б
Сезон 2 / Серия 6 21 октября 2010
Маскарад
Сезон 2 / Серия 7 28 октября 2010
Роуз
Сезон 2 / Серия 8 4 ноября 2010
Катерина
Сезон 2 / Серия 9 11 ноября 2010
Жертвоприношение
Сезон 2 / Серия 10 2 декабря 2010
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 9 декабря 2010
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 27 января 2011
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 3 февраля 2011
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 10 февраля 2011
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 17 февраля 2011
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 24 февраля 2011
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 7 апреля 2011
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18 14 апреля 2011
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19 21 апреля 2011
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20 28 апреля 2011
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 21 5 мая 2011
Эпизод 22
Сезон 2 / Серия 22 12 мая 2011
О чем cерия

Во 2 сезоне 13 серии сериала «Дневники вампира» Джон омрачает жизни горожан своим внезапным возвращением в Мистик-Фоллс. Джереми утешает Бонни после ее разговора с Джонасом, а опрометчивое действие Джулс приводит к кровопролитию.

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