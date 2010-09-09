Во 2 сезоне 13 серии сериала «Дневники вампира» Джон омрачает жизни горожан своим внезапным возвращением в Мистик-Фоллс. Джереми утешает Бонни после ее разговора с Джонасом, а опрометчивое действие Джулс приводит к кровопролитию.
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