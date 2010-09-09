Во 2 сезоне 11 серии сериала «Дневники вампира» накануне полнолуния Тайлер находит поддержку у Кэролайн. Некто по имени Джулс появляется в городе с расспросами о Мэйсоне, а Бонни использует Луку, не подозревая, что у него тоже есть скрытые мотивы.