Во 2 сезоне 11 серии сериала «Дневники вампира» накануне полнолуния Тайлер находит поддержку у Кэролайн. Некто по имени Джулс появляется в городе с расспросами о Мэйсоне, а Бонни использует Луку, не подозревая, что у него тоже есть скрытые мотивы.
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