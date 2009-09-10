В 1 сезоне 22 серии сериала «Дневники вампира» в городе проходит крупное мероприятие в честь Дня основателей. Планы Джона уничтожить всех вампиров оборачиваются кровавой бойней, а в городе появляется та, с кем Дэймон так долго ждал встречи.
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