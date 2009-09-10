В 1 сезоне 1 серии сериала «Дневники вампира» в школе Елены Гилберт появляется молчаливый новичок Стефан — вампир, старающийся мирно жить среди людей. Тогда же в город приезжает его старший брат Дэймон, для которого люди — просто мешки с кровью.