В 1 сезоне 13 серии сериала «Дневники вампира» во время свидания Бонни с Бэном девушку похищают. Стефан выясняет причину заинтересованности Аларика в дневнике и истории города. Дэймон понимает, что у них с Анной общая цель.
Related video
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail