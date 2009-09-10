В 1 сезоне 8 серии сериала «Дневники вампира» на день рождения Стефана его навещает давняя подруга Лекси, которая кое-что рассказывает Елене о нем. Дэймон втирается в доверие шерифу, предлагая свою помощь в решении проблемы с вампирами.
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