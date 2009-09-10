В 1 сезоне 2 серии сериала «Дневники вампира» Стефан подчищает следы за братом после его нападения на Викки. Девушка запомнила лицо нападавшего. Дэймон рассказывает Елене секрет о прошлом Стефана, а Джереми изводит себя из-за чувств к Викки.
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