В 1 сезоне 2 серии сериала «Дневники вампира» Стефан подчищает следы за братом после его нападения на Викки. Девушка запомнила лицо нападавшего. Дэймон рассказывает Елене секрет о прошлом Стефана, а Джереми изводит себя из-за чувств к Викки.