В 1 сезоне 5 серии сериала «Дневники вампира» на школьном мероприятии незнакомец говорит Елене, что видел Стефана в 1953 году, и с тех пор он ни капли не изменился. Дэймон пытается заманить Кэролайн в дом Сальваторе, чтобы девушка освободила его.