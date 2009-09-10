В 1 сезоне 5 серии сериала «Дневники вампира» на школьном мероприятии незнакомец говорит Елене, что видел Стефана в 1953 году, и с тех пор он ни капли не изменился. Дэймон пытается заманить Кэролайн в дом Сальваторе, чтобы девушка освободила его.
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