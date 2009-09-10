В 1 сезоне 15 серии сериала «Дневники вампира», пока Стефан и Елена обеспокоены изменившимся поведением Дэймона, Мэтт шокирован неожиданным возвращением. С помощью Дженны и Стефана Елена намеревается выяснить все возможное о биологической матери.
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