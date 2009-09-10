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Киноафиша Сериалы Дневники вампира Сезоны Сезон 1 Серия 20

Дневники вампира 2009 - 2017 20 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Дневники вампира»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 10 сентября 2009
Ночь кометы
Сезон 1 / Серия 2 17 сентября 2009
Укусы пятничной ночи
Сезон 1 / Серия 3 24 сентября 2009
Семейные узы
Сезон 1 / Серия 4 1 октября 2009
Ты не мёртв для меня
Сезон 1 / Серия 5 8 октября 2009
Семейные узы
Сезон 1 / Серия 6 15 октября 2009
Загнанные
Сезон 1 / Серия 7 29 октября 2009
162 свечи
Сезон 1 / Серия 8 5 ноября 2009
Повторение истории
Сезон 1 / Серия 9 12 ноября 2009
Переломный момент
Сезон 1 / Серия 10 19 ноября 2009
Кровные узы
Сезон 1 / Серия 11 21 января 2010
Нехороший город
Сезон 1 / Серия 12 28 января 2010
Дети проклятых
Сезон 1 / Серия 13 4 февраля 2010
Обманув однажды...
Сезон 1 / Серия 14 11 февраля 2010
Несколько хороших людей
Сезон 1 / Серия 15 25 марта 2010
По соседству
Сезон 1 / Серия 16 1 апреля 2010
Впусти меня
Сезон 1 / Серия 17 8 апреля 2010
Под контролем
Сезон 1 / Серия 18 15 апреля 2010
Мисс Мистик-Фоллс
Сезон 1 / Серия 19 22 апреля 2010
Братья по крови
Сезон 1 / Серия 20 29 апреля 2010
Изабель
Сезон 1 / Серия 21 6 мая 2010
День Основателей
Сезон 1 / Серия 22 13 мая 2010
О чем cерия

В 1 сезоне 20 серии сериала «Дневники вампира» братья Сальваторе рассказывают Елене о том, как они были обращены и какую роль сыграл Стефан в смерти их отца. Джон ищет загадочное устройство, но Дэймон и Аларик намерены опередить его.

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