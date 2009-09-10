В 1 сезоне 20 серии сериала «Дневники вампира» братья Сальваторе рассказывают Елене о том, как они были обращены и какую роль сыграл Стефан в смерти их отца. Джон ищет загадочное устройство, но Дэймон и Аларик намерены опередить его.