В 1 сезоне 6 серии сериала «Дневники вампира» Дэймон грозится навредить Елене, если Стефан не вернет ему его кольцо. Пока он дома веселится с Викки, подумывая обратить ее, Стефан рассказывает Елене о том, кто он.
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