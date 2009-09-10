В 1 сезоне 6 серии сериала «Дневники вампира» Дэймон грозится навредить Елене, если Стефан не вернет ему его кольцо. Пока он дома веселится с Викки, подумывая обратить ее, Стефан рассказывает Елене о том, кто он.