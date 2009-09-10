В 1 сезоне 18 серии сериала «Дневники вампира» жажда крови Стефана выходит из-под контроля, а Елена и Джереми шокированы приездом их дяди Джона. Попытки Дэймона узнать причину его возвращения приводят к печальному исходу.
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