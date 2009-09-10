В 1 сезоне 19 серии сериала «Дневники вампира» после возвращения в город Бонни ведет себя отстраненно и злится на Елену из-за ее связи с братьями Сальваторе. Во время конкурса за звание «Мисс Мистик-Фоллс» Дэймон выручает Елену, заняв место брата.