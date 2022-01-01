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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Клан Сопрано
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Актеры сериала «Клан Сопрано»
Вся информация о сериале
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Tony Blundetto
Джеймс Гандольфини
James Gandolfini
Tony Soprano
Винсент Пасторе
Vincent Pastore
Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero
Майкл Империоли
Michael Imperioli
Christopher Moltisanti
Дреа де Маттео
Drea de Matteo
Adriana La Cerva
Аида Туртурро
Aida Turturro
Janice Soprano
Федерико Кастеллуччо
Federico Castelluccio
Furio Giunta
Доминик Кьянезе
Dominic Chianese
Corrado "Junior" Soprano
Роберт Айлер
Robert Iler
Anthony Soprano
Нэнси Маршан
Nancy Marchand
Livia Soprano
Лоррейн Бракко
Lorraine Bracco
Dr. Jennifer Melfi
Джон Вентимилья
John Ventimiglia
Artie Bucco
Винсент Куратола
Vincent Curatola
Johnny "Sack" Sacrimoni
Джо Пантольяно
Joe Pantoliano
Ralph Cifaretto
Джэми-Линн Сиглер
Jamie-Lynn Sigler
Meadow Soprano
Иди Фалько
Edie Falco
Carmela Soprano
Tony Sirico
Paulie 'Walnuts' Gualtieri
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