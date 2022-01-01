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Киноафиша Сериалы Клан Сопрано Актеры и роли

Актеры сериала «Клан Сопрано»

Актеры сериала «Клан Сопрано» Вся информация о сериале
Стив Бушеми
Стив Бушеми Steve Buscemi
Tony Blundetto Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини James Gandolfini
Tony Soprano
Винсент Пасторе Vincent Pastore
Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero
Майкл Империоли
Майкл Империоли Michael Imperioli
Christopher Moltisanti Дреа де Маттео
Дреа де Маттео Drea de Matteo
Adriana La Cerva
Аида Туртурро Aida Turturro
Janice Soprano
Федерико Кастеллуччо Federico Castelluccio
Furio Giunta
Доминик Кьянезе Dominic Chianese
Corrado "Junior" Soprano
Роберт Айлер Robert Iler
Anthony Soprano
Нэнси Маршан Nancy Marchand
Livia Soprano
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко Lorraine Bracco
Dr. Jennifer Melfi
Джон Вентимилья John Ventimiglia
Artie Bucco
Винсент Куратола Vincent Curatola
Johnny "Sack" Sacrimoni
Джо Пантольяно
Джо Пантольяно Joe Pantoliano
Ralph Cifaretto Джэми-Линн Сиглер
Джэми-Линн Сиглер Jamie-Lynn Sigler
Meadow Soprano
Иди Фалько Edie Falco
Carmela Soprano
Tony Sirico
Paulie 'Walnuts' Gualtieri
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