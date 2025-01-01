Elijah MikaelsonЕсли безумие — это делать одно и то же снова и снова, ожидая при этом разных результатов, то, вероятно, мой поиск твоего спасения ставит меня в ряд самых безумных людей.
Elijah MikaelsonЯ считаю, что когда ты любишь кого-то, а этот человек отвечает тебе взаимностью, ты становишься особенно уязвимым. У них есть сила причинить тебе боль, которой ничего не может сравниться.
Klaus Mikaelson[к Хоуп] Этот город бы тебя убил, но я сделаю его твоим домом. И каждая душа, что желает тебе зла, будет уничтожена, так же верно, как и то, что моя кровь течет в твоих венах, ты вернешься ко мне.
Klaus MikaelsonТы бушуешь и кричишь о чудовище, которым я стал, но ты, мама, ты автор всего, что я из себя представляю.
Klaus MikaelsonКогда-то мы были невинны, Илайджа. Эта жажда крови была навязана нам нашими родителями, превращающими нас из жертвы в хищника. Мы — демоны, lurking в тенях. Мы — свирепые злодеи в сказках, рассказанных детям. Но не для моего ребенка. Не для Хоуп. В её истории мы — рыцари в сияющих доспехах. Без тебя рядом я не знаю, смогу ли пережить свою любовь к дочери. Мне нужно, чтобы ты был рядом. Я нуждаюсь в тебе, брат. Монстр во мне может быть контролирован только монстром в тебе. Только вместе мы можем победить наших демонов и спасти нашу семью.
Klaus MikaelsonЯ люблю свою семью. Вас, Илайджа, я любила всех вас. Я знаю, что могу быть сложной, но я не сама такой стала. Это Mikael меня испортил.
Rebekah MikaelsonОн испортил и меня, вот что ты забыла. Сотни лет спустя мы все сломлены. Ты — со своим гневом и паранойей, я — со своим страхом быть покинутой, а бедный Илайджа, он посвящает себя всем, кроме себя. Мы самые сильные создания на свете, и всё же мы находимся в состоянии, когда в нас не осталось надежды. Мы жили без надежды, но мы никогда не умрём. Мы — определение проклятых, всегда и навсегда.
Ребекка МикаэльсонВсе мы живем с демоном внутри. В одни дни ты контролируешь демона, в другие дни он контролирует тебя. И он всегда голоден. Он питается похотью и тоской. И пока ты спишь, демон никогда не дремлет. Он искушает тебя перейти каждую черту, которую ты когда-либо проводил, все это время испытывая тебя, преследуя тебя. И когда он превращает твоих близких в врагов, демон поглощает тебя целиком.
Клаус МайклсонЕсть красота в мужестве хрупкого бойца. Те, кто не сдаются, несмотря на всё, что им пришлось пережить, кто все еще верит, что в мире есть добро, как раз в тёмные времена мы чаще всего нуждаемся в этом свете.
Klaus MikaelsonЯ поклонялся тебе, брат, чтобы искупить то, что вонзил тебе dagger ради нашего плана вернуть наш дом. Я отвернулся, сестра, пока ты продолжаешь тот же самый цикл с Марселем, снова влюбляясь в мужчину, с которым тебе не следует даже быть, пока он контролирует империю, которую мы построили, которую он забрал. Я не оправдываюсь за прошлые грехи, но в тот единственный момент, когда вы могли выбрать, стоять со мной, верить в меня, верить, что мои намерения по отношению к моему собственному ребенку были чистыми, вы обернулись против меня, чтобы встать на сторону моих врагов. Я хотел вернуть наш дом, и теперь он у меня. Так что я собираюсь жить там, а вы двое можете оставаться здесь вместе и гнить.
Klaus MikaelsonВ каждом мгновении существует выбор. Мы можем цепляться за прошлое или принять неизбежность перемен и позволить более светлому будущему развернуться перед нами. Такое неопределенное будущее может потребовать еще более неопределенных союзников. В любом случае, новый день приходит, нравится нам это или нет. Вопрос в том, будете ли вы контролировать его, или он будет контролировать вас?
Klaus Mikaelson[к Ауроре] Ты смеешь думать, что знаешь меня? Тогда знай это... Я с радостью покончу с тобой за то, что ты сделала с Камиллой, но сначала я заставлю тебя страдать так, как твоему избалованному, юному разуму и не представляется! И когда всё закончится... Когда твои приятные воспоминания окажутся устаревшими, ты будешь ассоциировать моё имя со страхом и болью, а также с унылым осознанием того, что ты... Ничто для меня!
Rebekah MikaelsonВ моей семье есть поговорка. Убей демона сегодня, столкнись с дьяволом завтра. И даже когда ты танцуешь на могиле этого демона, ты не можешь не задумываться, был ли этот демон одинок? Или у тебя есть другие, более смертоносные, с которыми нужно сражаться? И хотя ты празднуешь победу в битве, готов ли ты действительно к войне? Так что, когда мы облачаемся в броню, необходимую для этой новой борьбы, мы сначала должны позаботиться о своих ранах, начиная с самой глубокой.
Klaus MikaelsonОказывается, мой брат даже более развращён, чем я. Он больше не благородный олень, на самом деле совершенно другое чудовище крадётся сквозь щели. И ты также совершенно провалил своё представление обо мне, потому что есть одна вещь, которую ты никогда не считал, что я способен. Прощение. Ты, Финн, оставался вепрем на протяжении веков, но здесь именно в этом твоя истинная вина. Ты никогда не научился тому, что узы семьи намного важнее всего остального. Такие узы сильнее мелкой ревности, они преодолевают великие вражды и да, даже позволяют одному монстру простить великие грехи другого.
Klaus Mikaelson[к Ками] Если я скажу тебе, кто я на самом деле, а ты откажешься в это верить, то я вряд ли могу быть виновен в твоем разочаровании.
Klaus MikaelsonЯ расскажу тебе, что я знаю о смерти, Камилла. Смерть танцует тихо в тени каждого, и ей плевать. Так почему же нам беспокоиться о ней?
Elijah MikaelsonТы слушаешь очень внимательно. Я сказал хорошему другу, что сделаю всё возможное, чтобы сберечь жизни её народа. Уйдёшь сейчас — и я постараюсь выполнить обещание. Останешься — и ситуация станет довольно неловкой.
[Кэми и Клаус продолжают спор о том, станет ли она вампиром или нет.]
Камилла О'КоннеллМой выбор — это последнее, что у меня осталось, и никто не вправе это отнять у меня. Ты должна это понять.
Klaus MikaelsonВсего через несколько часов после того, как ты прочитала мне лекцию о границах, а ты уже у меня дома посреди ночи.
Camille O'ConnellЯ вошла через входную дверь, а ты появилась у окна, как какой-то маньяк.
Klaus MikaelsonВ любви нет силы! Милосердие делает тебя слабым! Семья делает тебя слабым!
Klaus Mikaelson[К Колу и Финну] Я бы предпочел, чтобы вы оба присоединились ко мне против нашей матери, но я с удовольствием соглашусь и на одного из вас. В любом случае, если вы продолжите мне противостоять, ваши жизни превратятся в бесконечную последовательность мучительных пыток. Так что, каков ваш выбор?
Marcel Gerard[к Клаусy] Это последняя нота в песне, которую я начал столетие назад, когда привел твоего отца в город. И за это мне жаль.
Camille O'Connell[о Люсиане] Кто этот мерзавец, который смотрит на меня, как на кусок баранины? Старый друг?