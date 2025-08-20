Меню
А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»
Главный герой получился не самым сообразительным.
4 комментария
20 августа 2025 07:29
Самый опасный вампир и главная сплетница Мистик Фоллс: в какой серии «Дневников вампира» Клаус закрутил с Кэролайн
Не могли быть вместе, но все равно пытались.
Написать
11 апреля 2025 10:52
Сальваторе ногу сломит: как смотреть «Дневники вампиров» и спин-оффы, чтобы окончательно не запутаться
Поделились подробным гайдом для тех, кто хочет окунуться в мистическую жизнь маленького городка.
2 комментария
10 апреля 2025 07:58
