Даниэль Кэмпбелл
Даниэль Кэмпбелл Danielle Campbell
Даниэль Кэмпбелл

Даниэль Кэмпбелл

Danielle Campbell

Дата рождения
30 января 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
161 см

Фильмография Даниэль Кэмпбелл

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 3 Сериалы 3 Актриса 6
Хейвенпорт
Хейвенпорт
драма 2025, США
Лайк? 6.1
Лайк? Share?
фантастика, триллер 2023, США
Расскажи мне сказку
Расскажи мне сказку
драма, триллер 2018, США
Древние 7.8
Древние
драма, мелодрама, мистика 2013, США
Выпускной 5.4
Выпускной Prom
комедия 2011, США
Звёздная болезнь 6.3
Звёздная болезнь StarStruck
комедия, семейный, музыка 2010, США
