Фильмография
Киноафиша
Персоны
Даниэль Кэмпбелл
Дата рождения
30 января 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
161 см
Популярные фильмы
7.8
Древние
(2013)
6.3
Звёздная болезнь
(2010)
6.1
Лайк?
(2023)
Фильмография Даниэль Кэмпбелл
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Мистика
Музыка
Семейный
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2023
2018
2013
2011
2010
Все
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Актриса
6
Хейвенпорт
драма
2025, США
6.1
Лайк?
Share?
фантастика, триллер
2023, США
Расскажи мне сказку
драма, триллер
2018, США
7.8
Древние
драма, мелодрама, мистика
2013, США
5.4
Выпускной
Prom
комедия
2011, США
6.3
Звёздная болезнь
StarStruck
комедия, семейный, музыка
2010, США
