В 6 сезоне 6 серии сериала «Офис» Энди и Дуайт уверяют Майкла, что пришедший в офис страховщик на самом деле — член мафии. Сотрудники не дают покоя Джиму и Пэм, постоянно названивая им по мелочам во время их медового месяца.