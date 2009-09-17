В 6 сезоне 11 серии сериала «Офис» Майкла пригласили на собрание акционеров компании в Нью-Йорк в качестве самого успешного регионального менеджера. По науськиванию Райана, никто не воспринимает Джима всерьез, и тот ставит Райана на место.
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