В 6 сезоне 11 серии сериала «Офис» Майкла пригласили на собрание акционеров компании в Нью-Йорк в качестве самого успешного регионального менеджера. По науськиванию Райана, никто не воспринимает Джима всерьез, и тот ставит Райана на место.