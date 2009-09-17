В 6 сезоне 17 серии сериала «Офис» у Пэм начинаются схватки, но она ждет полуночи, чтобы поехать в больницу, дабы получить максимум от страховки. Несмотря на уговоры Джима бросить эту затею, Пэм просит весь офис отвлечь ее от мыслей о родах.
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