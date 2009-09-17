В 6 сезоне 20 серии сериала «Офис» политика Sabre, согласно которой главные в офисе — продажники, настроила сотрудников остальных отделов против них. План Майкла спустить их с небес на землю плохо заканчивается из-за невнимательности Кевина.
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