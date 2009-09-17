В 6 сезоне 22 серии сериала «Офис» Майкл проболтался Эрин о прошлой помолвке Анджелы и Энди, которую тот скрывал. Кевин обижен на Оскара из-за безобидной шутки, которая так понравилась всем сотрудникам, что они стали постоянно ее повторять.
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