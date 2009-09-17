В 6 сезоне 13 серии сериала «Офис» рождественская вечеринка складывается для Майкла не лучшим образом: роль Санты Джим уже отдал Филлис, и он узнает, что потенциальный покупатель Dunder Mifflin с высокой вероятностью его уволит.
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