В 6 сезоне 13 серии сериала «Офис» рождественская вечеринка складывается для Майкла не лучшим образом: роль Санты Джим уже отдал Филлис, и он узнает, что потенциальный покупатель Dunder Mifflin с высокой вероятностью его уволит.