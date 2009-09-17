В 6 сезоне 14 серии сериала «Офис» Майкл и некоторые из сотрудников пытаются выставить свой офис в лучшем свете перед приездом инвестиционного банкира. Ему нужно поговорить с Тоби как с HR-менеджером, чтобы убедиться в благонадежности компании.