В 6 сезоне 5 серии сериала «Офис» Пэм устала от гостей еще за день до свадьбы, и потому они с Джимом сбегают из церкви и проводят церемонию только для себя на корабле у водопада. Когда возвращаются, семья и друзья устраивают для них сюрприз.
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