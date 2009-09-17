В 6 сезоне 21 серии сериала «Офис» Оскар приглашает сотрудников склада и офиса выпить в надежде, что таким образом он сблизится с Мэттом. Пэм хочет свести подругу с Майклом, но тот больше заинтересован в менеджере бара Донне.
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