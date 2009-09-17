В 6 сезоне 1 серии сериала «Офис» Майкл, желая поучаствовать в распространении офисных сплетен, рассказывает всем об интрижке Стэнли. Когда он понимает, какой ущерб нанес, то пускает несколько новых слухов, чтобы дискредитировать самого себя.