В 6 сезоне 1 серии сериала «Офис» Майкл, желая поучаствовать в распространении офисных сплетен, рассказывает всем об интрижке Стэнли. Когда он понимает, какой ущерб нанес, то пускает несколько новых слухов, чтобы дискредитировать самого себя.
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