В 6 сезоне 16 серии сериала «Офис» Джо дает Майклу и Джиму возможность самостоятельно решить, кто останется в должности менеджера, а кто будет понижен до продажника. Невнимательность Энди рушит его очередной невнятный план ухаживания за Эрин.
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