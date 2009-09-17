В 6 сезоне 18 серии сериала «Офис», пока Пэм и Джим находятся в больнице с ребенком, Дуайт решает сделать ремонт на их кухне, после того как обнаружил там плесень. Дуайт и Анджела заключают договор о зачатии ребенка.
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