В 6 сезоне 26 серии сериала «Офис» в прессе появляется информация о том, что принтеры Sabre самовоспламеняются, и Джо, убежденная, что кто-то в офисе слил информацию об этом, пытается вычислить этого сотрудника.
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