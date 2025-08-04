Актеры из «Офиса» выбрали самую мудрую фразу в сериале — фанатов шоу она наверняка заставит прослезиться

Несмотря на «кринжевость» многих моментов, главные герои в «Офисе» все-таки были сильно привязаны друг к другу — как и актеры.

Хотя культовый ситком «Офис» подошел к концу еще более десяти лет назад, своей популярности шоу не теряет до сих пор, а фразочки или ставшие не менее культовыми сцены из сериала то и дело мелькают в сети и постах преданных фанатов.

Продлившись целых девять сезонов, «Офис» стал своего рода домом не только для работников компании по поставке бумаги «Дандер Миффлин», но и для основного актерского состава, члены которого остаются на связи спустя много лет.

Недавно, однако, двое из них снова предались ностальгии по старым добрым временам и даже вспомнили о прозвучавшей в сериале фразе, которой, по их словам, можно охарактеризовать весь «Офис».

Рэйн Уилсон и Эд Хелмс выбрали самую мудрую фразу в «Офисе» — и, возможно, на телевидении в целом

У актеров, которые сыграли роли Дуайта Шрута и Энди Бернарда соответственно, недавно случилось воссоединение после того, как Хелмс стал гостем подкаста Уилсона под названием «Soul Boom».

Помимо обсуждения всего, что случилось в их карьере после окончания «Офиса», актеры не могли не затронуть тему их совместной работы над сериалом и в очередной раз предались размышлениям о том, какую роль в поп-культуре сыграло шоу. В результате Уилсон и Хелмс дошли до того, что вспомнили о фразе, которую произносит персонаж Хелмса в финале последнего сезона — звучит она примерно так:

«Хорошо бы, если бы был способ узнать, что ты живешь в старые добрые времена прежде, чем они закончатся».

После этого оба актера признали, что именно эта строчка стала одной из лучших фраз, прозвучавших в сериале, а сами они действительно хотели бы знать, что именно тот момент на съемках был лучшим из всего, что им предстояло сделать в своей карьере.

«Офис» вернется на экраны уже в сентябре — правда, в виде спинофф-сериала

Хотя ведущий актерский состав «Офиса» уже не вернется к своим ролям, некоторые знакомые нам герои все-таки появятся в спиноффе — речь о команде документалистов, которые в свое время снимали проект о работниках «Дандер Миффлин».

На этот раз они отправятся на Средний Запад, где в одном из городков находится редакция непопулярной газеты, сотрудники которой пытаются найти выход из затянувшегося кризиса. Главную роль в «Газете» сыграет Донал Глисон, известный по роли Билла Уизли в фильмах о Гарри Поттере, а первый сезон начнет выходить в онлайн-кинотеатре Peacock начиная с 4 сентября.

Тем не менее, «Газета» вовсе не станет лишь ремейком «Офиса» — о том, чего ожидать от грядущей премьеры, мы уже написали тут.