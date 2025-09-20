Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге

По словам многих, актеру наконец удалось перестать быть заложником своей самой известной роли.

Хотя в свое время «Офис» дал отличный толчок для карьеры своих ведущих актеров, по-настоящему покорить Голливуд удалось, пожалуй, только Стиву Кареллу — сейчас, однако, еще одна потенциально успешная роль появилась на горизонте для другого актера сериала.

Рэйн Уилсон, который стал одной из культовых фигур на телевидении благодаря роли Дуайта Шрута в «Офисе», вновь засветился на экране — на этот раз в медицинской комедии под названием «Код 3», которая вышла в зарубежный прокат 12 сентября.

Спустя несколько дней проката мнения критиков и зрителей о новом фильме разделились — правда, уже не так радикально, как могло показаться пару дней назад.

«Код 3» стартовал со средними оценками от критиков — зрители между тем под куда большим впечатлением

Незадолго до кинотеатральной премьеры комедийный боевик получил так себе рейтинг в 64% «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes — ситуация стала заметно улучшаться спустя несколько дней, когда на сайт-агрегатор добавили еще пару новых рецензий и рейтинг вырос до 71%.

Сейчас у «Кода 3» 75% положительных отзывов от критиков, что можно считать гораздо более приличным результатом; от зрителей восторженные возгласы были слышны чаще — на все том же Rotten Tomatoes публика оценила новинку аж в 97% «свежести».

Рэйна Уилсона считают главным достоинством «Кода 3»

После завершения «Офиса» актер долгое время не появлялся на больших экранах, но «Код 3», очевидно, ситуацию исправил — фильм уже сейчас называют одной из лучших работ Уилсона, которого наконец можно не воспринимать как актера одной роли и своего рода заложника Дуайта Шрута.

Так, критики и зрители хвалят «Код 3» за отличный актерский состав, динамичный сюжет, правильный баланс юмора и драмы, а также фокус на важной социальной тематике.

В центре сюжета — окончательно выгоревший от сложности своей работы парамедик Рэнди, которому перед увольнением предстоит обучить коллегу, которая позднее займет его место. В результате суточная смена превращается в настоящий хаос, во время которого врачам предстоит отправиться на спасение нескольких жизней, решить кажущиеся абсурдными проблемы и узнать правду о важности собственной работы.

Кстати, сам Рэйн Уилсон буквально недавно вспоминал о фразе из «Офиса», которая запомнилась ему лучше всего — о том, почему истинных фанатов шоу она точно заставит прослезиться, можно почитать здесь.