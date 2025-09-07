Создатели «Газеты» рассказали, что общего у спиноффа с «Офисом» (спойлер: разница только в персонажах)

Хотя с момента выхода последнего сезона «Офиса» прошло уже более 10 лет, поклонники культового шоу не могут себе позволить забыть о нем — а создатели «Офиса», в свою очередь, этому способствуют. Буквально пару дней назад на стриминге состоялась премьера «Газеты», спиноффа «Офиса», действие в котором развернется вокруг небольшого печатного издания, куда спасать его от закрытия приходит новый главный редактор.

Как уже видно по названию, речь в «Газете» пойдет о том, что вообще никак не связано с «Офисом», однако ждать от сериала чего-то совершенно нового фанатам тоже не стоит — по крайней мере, главный критерий точно сохраняется.

«Газета» будет похожа на «Офис» по своему духу

Об этом незадолго до премьеры первого сезона рассказал создатель «Офиса» и «Газеты» Грег Дэниелс, объяснив, что, хотя комедия как жанр сильно изменилась за все эти годы, команда постаралась сохранить все ту же атмосферу при помощи привычного старого метода съемки и относительно похожего сюжета.

По словам Дэниелса, главное отличие «Газеты» от «Офиса» в том, что в спиноффе появятся совсем другие персонажи — правда, Оскар Мартинес из оригинального сериала все-таки к ним тоже присоединится.

Кроме того, за кадром останется все та же съемочная группа документалистов, которая, как и в случае с «Офисом», будет рассчитывать на то, что они на пороге открытия чего-то совершенно потрясающего с точки зрения жанра.

Между тем «Газету» уже продлили на второй сезон

Сериал, первый сезон которого вышел на стриминге 4 сентября, официально получил продолжение еще до своего полноценного старта — теперь выхода второго сезона стоит ждать не раньше осени 2026 года. Такая новость — явный показатель того, что стриминговый сервис Peacock, на платформе которого и состоялась премьера, уж точно был уверен в успехе шоу, и не без причины.

За несколько дней до релиза первого сезона в сети появились первые рецензии на «Газету» — критики, хотя и были не слишком довольны медленным развитием сюжета в первой части сезона, все же похвалили персонажей и присутствующую в спиноффе атмосферу «Офиса», которая новому шоу, в общем-то, и была нужнее всего.

К слову, Дэниелс недавно рассказывал и о том, почему сюжетом для нового сериала выбрали именно драму в газетной редакции — об этом читайте здесь.