На повторе уже десятый раз и не надоедает: лучшие сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова

21 сентября 2025 07:58
Некоторые из них — лучшие варианты для телемарафона этой осенью.

Найти на современном телевидении что-нибудь новенькое, чтобы не пересматривать старое, — дело нетрудное, но порой сериалы становятся еще лучше в глазах своих фанатов именно после повторного просмотра.

Таких, конечно, можно найти не так уж много, но зато именно эти сериалы точно не выйдут из моды и не станут менее интересными от того, что кто-то решит пересмотреть каждый сезон в уже десятый или двадцатый раз. В этой подборке рассказываем об уже культовых шоу, которые стали синонимом комфорта и уюта — а пересматривать их в очередной раз только в удовольствие.

«Девочки Гилмор» (2000 — 2007)

Хотя в некоторых аспектах семейная драма и правда слегка устарела, миллионы фанатов по всему миру стабильно включают «Девочек Гилмор» в свой список дел на осень — настолько сильна ассоциация шоу именно с этим временем года.

Главное достоинство «Девочек Гилмор» в том, что сериал не особо полагается на шокирующие сюжетные повороты или драматичные отношения между персонажами — в центре сюжета всегда остается связь между матерью и дочерью, которые живут самой обычной жизнью в небольшом городке. Именно это, по мнению большинства поклонников, и делает шоу таким уютным и по-хорошему простым и незамысловатым.

«Друзья» (1994 — 2004)

Кадр из сериала «Друзья»

Спустя более чем 30 лет после своего старта на телевидении «Друзья» остаются одним из лучших ситкомов в истории — отчасти благодаря тому, что сюжет будет актуален всегда, а потому новым и старым зрителям ничего не мешает снова с головой окунуться в ежедневные проблемы той самой группы друзей из Нью-Йорка.

В отличие от большинства своих современников, «Друзья» не «постарели» ни в одном аспекте, а герои шоу по-прежнему остаются иконами поп-культуры. Помимо всего прочего, сама история не обязывает зрителя следить за сюжетом от одного сезона к другому — очередной просмотр можно начать хоть с середины сериала, менее интересным от этого он не станет.

«Офис» (2005 — 2013)

Ностальгия по лучшим временем делает свое дело и в случае с «Офисом» — одним из лучших ситкомов о работниках одной компании, день за днем проживающих очередную порцию проблем в офисе. Шоу удалось создать действительно уникальных персонажей — и речь не только о Майкле Скотте — а потому раз за разом наблюдать за тем, как они сообща пытаются привести компанию к успеху, не надоедает и после двадцатого просмотра.

Возможно, именно способность вызывать интерес у собственных фанатов спустя столько лет и помогла «Офису» получить статус культового шоу, а впоследствии и спинофф под названием «Газета», который тоже успел найти немалый успех на стриминге.

«Отчаянные домохозяйки» (2004 — 2012)

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Ни дня не проходит без очередного происшествия на Вистерия Лейн, и каким-то образом во всем этом оказываются замешаны четыре подруги-домохозяйки. Детективная драма по-прежнему вызывает горячие споры среди поклонников, и неслучайно — с каждым новым просмотром «Отчаянные домохозяйки» как будто открывают до этого невиданные зрителем детали, после чего смотреть на происходящее все теми же глазами становится просто невозможно.

Спустя почти 15 лет после своего завершения сериал остается одним из самых успешных телешоу в истории, в частности благодаря и своему закрученному сюжету, который не перестает удивлять даже во время десятого просмотра.

«Игра престолов» (2011 — 2019)

Несмотря на испортивший сериалу всю репутацию восьмой сезон, поклонники «Игры престолов» не могут просто так взять и лишить шоу всех тех заслуг, которые оно получило во время выхода более ранних сезонов.

Помимо того, что сюжет сериала в целом достаточно интересен даже во время второго или третьего просмотра, для многих фанатов просто не остается другого выбора, кроме как пересмотреть тот или иной сезон — просто потому, что скрытые от внимательных глаз детали открывают историю с совершенно другой стороны.

Даже спустя несколько лет после завершения «Игры престолов» ни один из новых сериалов так и не смог дотянуться до такого же уровня — а потому шоу точно заслуживает того, чтобы удерживать высокие рейтинги даже сейчас.

Кстати, как минимум пару из этих сериалов можно найти на Нетфликсе — о том, что еще можно посмотреть на стриминговой платформе прямо сейчас, читайте в этой подборке.

Фото: Кадры из сериалов «Отчаянные домохозяйки», «Офис», «Друзья», «Девочки Гилмор»
Виолетта Ефимова
