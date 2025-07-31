Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода

На подходе новый «Офис» — возрождение культового ситкома нулевых, но теперь под именем The Paper. За штурвалом проекта вновь Грэг Дэниелс, знакомый поклонникам как один из ключевых продюсеров оригинала, но на этот раз он выступает в роли шоураннера. Помогает ему в этом деле Майкл Коман — известный комик с острым чувством юмора и свежими идеями.
Поклонники, готовьтесь — к роли Оскара Мартинеса возвращается Оскар Нуньес. Правда, теперь он уже не бухгалтер «Дандер Миффлин». Это вселяет надежду и на другие звездные камео.
Главную роль — начальника — сыграл Донал Глисон, известный по «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам». Также в проекте снялись Сабрина Импаччиаторе из «Белого Лотоса», Мелвин Грегг и Челси Фрай.
До премьеры осталось совсем немного — сериал выходит 4 сентября 2025 года на платформе Peacock. Ниже публикуем даты выхода серий.
- 1-я серия — 4 сентября 2025 года;
- 2-я серия — 4 сентября 2025 года;
- 3-я серия — 4 сентября 2025 года;
- 4-я серия — 4 сентября 2025 года;
- 5-я серия — 11 сентября 2025 года;
- 6-я серия — 11 сентября 2025 года;
- 7-я серия — 18 сентября 2025 года;
- 8-я серия — 18 сентября 2025 года;
- 9-я серия — 25 сентября 2025 года;
- 10-я серия — 25 сентября 2025 года.
В чем отличие от оригинала
Проект расширит уже существующую вселенную «Офиса», но при этом сюжет будет полностью самостоятельным и не связанным с оригинальной историей. На этот раз главные герои не будут продавать бумагу — они работают в убыточной печатной газете, которая, мягко говоря, переживает не лучшие времена.
Издатель будет отчаянно пытаться спасти бизнес с минимальным бюджетом. За всем происходящим снова будут наблюдать те самые «документалисты», как и в классическом «Офисе». Пока все это звучит как минимум интригующе. И ждать осталось недолго.
Ну а если хочется сменить жанр и настроиться на что-то более эмоциональное, но не менее захватывающее — добро пожаловать в мир корейских дорам. Особенно если вы уже успели влюбиться в главного героя сериала «Хороший мальчик». У нас есть для вас подборка еще пяти проектов с его участием — у одного из них, кстати, рейтинг на IMDb целых 9.3.