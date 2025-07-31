Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода

Псевдодокументалка сохранит свои главные фишки — так что есть надежда на успех.

На подходе новый «Офис» — возрождение культового ситкома нулевых, но теперь под именем The Paper. За штурвалом проекта вновь Грэг Дэниелс, знакомый поклонникам как один из ключевых продюсеров оригинала, но на этот раз он выступает в роли шоураннера. Помогает ему в этом деле Майкл Коман — известный комик с острым чувством юмора и свежими идеями.

Поклонники, готовьтесь — к роли Оскара Мартинеса возвращается Оскар Нуньес. Правда, теперь он уже не бухгалтер «Дандер Миффлин». Это вселяет надежду и на другие звездные камео.

Главную роль — начальника — сыграл Донал Глисон, известный по «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам». Также в проекте снялись Сабрина Импаччиаторе из «Белого Лотоса», Мелвин Грегг и Челси Фрай.

До премьеры осталось совсем немного — сериал выходит 4 сентября 2025 года на платформе Peacock. Ниже публикуем даты выхода серий.

1-я серия — 4 сентября 2025 года;

2-я серия — 4 сентября 2025 года;

3-я серия — 4 сентября 2025 года;

4-я серия — 4 сентября 2025 года;

5-я серия — 11 сентября 2025 года;

6-я серия — 11 сентября 2025 года;

7-я серия — 18 сентября 2025 года;

8-я серия — 18 сентября 2025 года;

9-я серия — 25 сентября 2025 года;

10-я серия — 25 сентября 2025 года.

В чем отличие от оригинала

Проект расширит уже существующую вселенную «Офиса», но при этом сюжет будет полностью самостоятельным и не связанным с оригинальной историей. На этот раз главные герои не будут продавать бумагу — они работают в убыточной печатной газете, которая, мягко говоря, переживает не лучшие времена.

Издатель будет отчаянно пытаться спасти бизнес с минимальным бюджетом. За всем происходящим снова будут наблюдать те самые «документалисты», как и в классическом «Офисе». Пока все это звучит как минимум интригующе. И ждать осталось недолго.

Ну а если хочется сменить жанр и настроиться на что-то более эмоциональное, но не менее захватывающее — добро пожаловать в мир корейских дорам. Особенно если вы уже успели влюбиться в главного героя сериала «Хороший мальчик». У нас есть для вас подборка еще пяти проектов с его участием — у одного из них, кстати, рейтинг на IMDb целых 9.3.