Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезда «Офиса» возвращается в комедию: вышел трейлер нового сериала от создателя «Клиники» — дата премьеры уже есть

Звезда «Офиса» возвращается в комедию: вышел трейлер нового сериала от создателя «Клиники» — дата премьеры уже есть

6 февраля 2026 10:46
Звезда «Офиса» возвращается в комедию: вышел трейлер нового сериала от создателя «Клиники» — дата премьеры уже есть

Тот самый юмор, которого всем не хватало.

На HBO скоро появится новая комедия, которую ждали все поклонники «вайбового» и теплого юмора. 9 марта 2026 года стартует сериал «Петух» (Rooster) от Билла Лоуренса — создателя культовой «Клиники» и хитового «Теда Лассо».

Платформа уже выпустила дебютный трейлер проекта, и главная интрига — возвращение Стива Карелла, звезды «Офиса», в жанр многосерийной комедии.

Сюжет строится вокруг известного писателя-фантаста Грега Руссо. Герой приезжает в университет, где преподает его дочь, чтобы провести творческую встречу со студентами. Но этот визит затягивается, заставляя отца-затворника погрузиться в бурлящую жизнь кампуса.

Ему предстоит не только наладить давно испорченные отношения с дочерью, но и столкнуться с собственными страхами.

Билл Лоуренс с еще одним проектом в этом году? Его теплоты и юмора и ламповости побольше бы, — радуются фанаты.

Каст проекта выглядит как встреча со старыми друзьями, но и без новых лиц не обошлось. Вместе с Кареллом в сериале снялись Джон К. МакГинли, которого зрители прекрасно помнят по роли доктора Перри Кокса в «Клинике», а также Чарли Клайв, Конни Бриттон и Фил Данстер из «Теда Лассо».

Премьера десяти серий намечена на 9 марта. Фанаты Лоуренса ожидают от «Петуха» фирменной смеси — остроумного, но не жесткого юмора и душевных отношений между персонажами, которые стали визитной карточкой режиссера. Трейлер подтверждает эти ожидания: проект обещает быть уютной историей про отцов, детей и поиск взаимопонимания.

Фото: Кадры из сериалов «Офис», «Клиника»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки Читать дальше 17 февраля 2026
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили 24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили Читать дальше 16 февраля 2026
«Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших «Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших Читать дальше 16 февраля 2026
Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Читать дальше 14 февраля 2026
Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра Читать дальше 14 февраля 2026
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше