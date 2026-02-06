Звезда «Офиса» возвращается в комедию: вышел трейлер нового сериала от создателя «Клиники» — дата премьеры уже есть

Тот самый юмор, которого всем не хватало.

На HBO скоро появится новая комедия, которую ждали все поклонники «вайбового» и теплого юмора. 9 марта 2026 года стартует сериал «Петух» (Rooster) от Билла Лоуренса — создателя культовой «Клиники» и хитового «Теда Лассо».

Платформа уже выпустила дебютный трейлер проекта, и главная интрига — возвращение Стива Карелла, звезды «Офиса», в жанр многосерийной комедии.

Сюжет строится вокруг известного писателя-фантаста Грега Руссо. Герой приезжает в университет, где преподает его дочь, чтобы провести творческую встречу со студентами. Но этот визит затягивается, заставляя отца-затворника погрузиться в бурлящую жизнь кампуса.

Ему предстоит не только наладить давно испорченные отношения с дочерью, но и столкнуться с собственными страхами.

Билл Лоуренс с еще одним проектом в этом году? Его теплоты и юмора и ламповости побольше бы, — радуются фанаты.

Каст проекта выглядит как встреча со старыми друзьями, но и без новых лиц не обошлось. Вместе с Кареллом в сериале снялись Джон К. МакГинли, которого зрители прекрасно помнят по роли доктора Перри Кокса в «Клинике», а также Чарли Клайв, Конни Бриттон и Фил Данстер из «Теда Лассо».

Премьера десяти серий намечена на 9 марта. Фанаты Лоуренса ожидают от «Петуха» фирменной смеси — остроумного, но не жесткого юмора и душевных отношений между персонажами, которые стали визитной карточкой режиссера. Трейлер подтверждает эти ожидания: проект обещает быть уютной историей про отцов, детей и поиск взаимопонимания.