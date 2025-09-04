Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так

Сериалы по вселенной ситкомов — редкость, и поэтому новость о том, что у культовой комедии «Офис» появился спин-офф, вызвала бурю эмоций. «Газета» вышла сразу всем сезоном — 10 серий одним махом. Более того, авторы проекта еще до премьеры дали намек на второй сезон.
На бумаге (каламбур уместен) все выглядит многообещающе: псевдодокументальный стиль, шоураннер Грег Дэниелс, знакомое лицо Оскара Нуньеса и режиссура от ветеранов «Офиса» Кена Кваписа и Пола Либерстена.
Но что же пошло не так, что критики не договорились?
По сюжету съемочная группа, которая раньше работала в Дандер Мифлин, берется за новый документальный проект: умирающая газета на Среднем Западе и ее издатель, пытающийся спасти свое детище. На этом фоне рождаются и юмор, и неловкие ситуации, и попытки говорить о современном состоянии медиа.
Хвалят и ругают одновременно
На Rotten Tomatoes у шоу на старте 85% — вроде бы хороший результат. Но если почитать отзывы, картина выходит разноцветной.
Скептики указывают на несколько проблем:
- юмор слишком плоский;
- социальные комментарии звучат вяло;
- персонажи не дотягивают до харизмы героев «Офиса»;
- ностальгия используется как костыль, а не как фишка.
Вместо ностальгии по журналистике эпохи Уотергейта я испытываю ностальгию по сетевым ситкомам начала двухтысячных, — пишет критик Инку Канг.
Сторонники сериала видят другое:
- проницательные шутки про цифровые медиа, кликбейт и современную журналистику;
- симпатичный актерский состав;
- атмосферу рабочего места, которая снова дает чувство «эксцентричной семьи»;
- потенциал для развития в будущих сезонах.
Некоторые даже заявляют, что в 2025-м «Газета» может стать тем же, чем «Офис» был в 2008-м: отражением духа времени.
Главный парадокс в том, что «Газету» слишком плотно привязали к «Офису». И теперь каждый рецензент сравнивает ее с оригиналом — а сравнение всегда оказывается не в пользу новичка.
Если бы шоу вышло как самостоятельный проект, оценки, возможно, были бы выше. Но как спин-офф «Офиса» оно обречено на вечные параллели с историей про Майкла Скотта, Джима, Пэм и Дуайта.
Стоит ли смотреть?
Если вы ждете второго «Офиса» — скорее всего, разочаруетесь. Если же оттолкнуться от прошлого и принять «Газету» как отдельное произведение, то у сериала есть свои плюсы: как минимум, атмосфера, из-за которой мы вообще любим ситкомы.
Другими словами: забудьте слово «спин-офф», и тогда у «Газеты» появится шанс.
