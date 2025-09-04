Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так

Сериалы по вселенной ситкомов — редкость, и поэтому новость о том, что у культовой комедии «Офис» появился спин-офф, вызвала бурю эмоций. «Газета» вышла сразу всем сезоном — 10 серий одним махом. Более того, авторы проекта еще до премьеры дали намек на второй сезон.

На бумаге (каламбур уместен) все выглядит многообещающе: псевдодокументальный стиль, шоураннер Грег Дэниелс, знакомое лицо Оскара Нуньеса и режиссура от ветеранов «Офиса» Кена Кваписа и Пола Либерстена.

Но что же пошло не так, что критики не договорились?

По сюжету съемочная группа, которая раньше работала в Дандер Мифлин, берется за новый документальный проект: умирающая газета на Среднем Западе и ее издатель, пытающийся спасти свое детище. На этом фоне рождаются и юмор, и неловкие ситуации, и попытки говорить о современном состоянии медиа.

Хвалят и ругают одновременно

На Rotten Tomatoes у шоу на старте 85% — вроде бы хороший результат. Но если почитать отзывы, картина выходит разноцветной.

Скептики указывают на несколько проблем:

юмор слишком плоский;

социальные комментарии звучат вяло;

персонажи не дотягивают до харизмы героев «Офиса»;

ностальгия используется как костыль, а не как фишка.

Вместо ностальгии по журналистике эпохи Уотергейта я испытываю ностальгию по сетевым ситкомам начала двухтысячных, — пишет критик Инку Канг.

Сторонники сериала видят другое:

проницательные шутки про цифровые медиа, кликбейт и современную журналистику;

симпатичный актерский состав;

атмосферу рабочего места, которая снова дает чувство «эксцентричной семьи»;

потенциал для развития в будущих сезонах.

Некоторые даже заявляют, что в 2025-м «Газета» может стать тем же, чем «Офис» был в 2008-м: отражением духа времени.

Главный парадокс в том, что «Газету» слишком плотно привязали к «Офису». И теперь каждый рецензент сравнивает ее с оригиналом — а сравнение всегда оказывается не в пользу новичка.

Если бы шоу вышло как самостоятельный проект, оценки, возможно, были бы выше. Но как спин-офф «Офиса» оно обречено на вечные параллели с историей про Майкла Скотта, Джима, Пэм и Дуайта.

Стоит ли смотреть?

Если вы ждете второго «Офиса» — скорее всего, разочаруетесь. Если же оттолкнуться от прошлого и принять «Газету» как отдельное произведение, то у сериала есть свои плюсы: как минимум, атмосфера, из-за которой мы вообще любим ситкомы.

Другими словами: забудьте слово «спин-офф», и тогда у «Газеты» появится шанс.

