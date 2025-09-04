Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так

Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так

4 сентября 2025 19:10
Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так

Отзывы довольно противоречивые.

Сериалы по вселенной ситкомов — редкость, и поэтому новость о том, что у культовой комедии «Офис» появился спин-офф, вызвала бурю эмоций. «Газета» вышла сразу всем сезоном — 10 серий одним махом. Более того, авторы проекта еще до премьеры дали намек на второй сезон.

На бумаге (каламбур уместен) все выглядит многообещающе: псевдодокументальный стиль, шоураннер Грег Дэниелс, знакомое лицо Оскара Нуньеса и режиссура от ветеранов «Офиса» Кена Кваписа и Пола Либерстена.

Но что же пошло не так, что критики не договорились?

Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так

По сюжету съемочная группа, которая раньше работала в Дандер Мифлин, берется за новый документальный проект: умирающая газета на Среднем Западе и ее издатель, пытающийся спасти свое детище. На этом фоне рождаются и юмор, и неловкие ситуации, и попытки говорить о современном состоянии медиа.

Хвалят и ругают одновременно

На Rotten Tomatoes у шоу на старте 85% — вроде бы хороший результат. Но если почитать отзывы, картина выходит разноцветной.

Скептики указывают на несколько проблем:

  • юмор слишком плоский;
  • социальные комментарии звучат вяло;
  • персонажи не дотягивают до харизмы героев «Офиса»;
  • ностальгия используется как костыль, а не как фишка.

Вместо ностальгии по журналистике эпохи Уотергейта я испытываю ностальгию по сетевым ситкомам начала двухтысячных, — пишет критик Инку Канг.

Сторонники сериала видят другое:

  • проницательные шутки про цифровые медиа, кликбейт и современную журналистику;
  • симпатичный актерский состав;
  • атмосферу рабочего места, которая снова дает чувство «эксцентричной семьи»;
  • потенциал для развития в будущих сезонах.

Некоторые даже заявляют, что в 2025-м «Газета» может стать тем же, чем «Офис» был в 2008-м: отражением духа времени.

Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так

Главный парадокс в том, что «Газету» слишком плотно привязали к «Офису». И теперь каждый рецензент сравнивает ее с оригиналом — а сравнение всегда оказывается не в пользу новичка.

Если бы шоу вышло как самостоятельный проект, оценки, возможно, были бы выше. Но как спин-офф «Офиса» оно обречено на вечные параллели с историей про Майкла Скотта, Джима, Пэм и Дуайта.

Стоит ли смотреть?

Если вы ждете второго «Офиса» — скорее всего, разочаруетесь. Если же оттолкнуться от прошлого и принять «Газету» как отдельное произведение, то у сериала есть свои плюсы: как минимум, атмосфера, из-за которой мы вообще любим ситкомы.

Другими словами: забудьте слово «спин-офф», и тогда у «Газеты» появится шанс.

Ранее мы писали: «Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое

Фото: Кадры из сериалов «Газета», «Офис»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое «Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое Читать дальше 3 сентября 2025
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг Читать дальше 5 сентября 2025
Фанаты детективов расхвалили новинку от Netflix на 8,2 балла — настолько крутой, что заходит всем (даже не ценителям жанра) Фанаты детективов расхвалили новинку от Netflix на 8,2 балла — настолько крутой, что заходит всем (даже не ценителям жанра) Читать дальше 5 сентября 2025
«Накал невероятный»: детективная дорама с вау-развязкой, после которой еще час сидишь в тишине — и да, это 8,5 баллов, не меньше «Накал невероятный»: детективная дорама с вау-развязкой, после которой еще час сидишь в тишине — и да, это 8,5 баллов, не меньше Читать дальше 5 сентября 2025
Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка Читать дальше 4 сентября 2025
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке «Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке Читать дальше 4 сентября 2025
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы Читать дальше 1 сентября 2025
Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Читать дальше 1 сентября 2025
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности» В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности» Читать дальше 5 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше