«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое

Сегодня Дакота Джонсон — одна из самых узнаваемых актрис Голливуда. Но в 2013 году, когда выходили финальные серии «Офиса», ее карьера только начиналась. Появление в культовом ситкоме стало для нее шансом оказаться в проекте, который она сама очень любила.

Актриса с радостью согласилась сыграть крошечную роль — сотрудницу Дакоту, пришедшую на место уволенного Кевина. Это был не главный персонаж, а скорее мелкий штрих в финальных эпизодах. Но для начинающей звезды все это выглядело как подарок судьбы. Правда, очень скоро радость сменилась разочарованием.

Думала — на полдня, а оказалось на две недели

Съемки оказались тем еще испытанием. По словам Джонсон, атмосфера на площадке была далека от той легкости и непринужденности, которые зрители видят на экране. Напряженность витала в воздухе, актеры держались обособленно и неохотно общались даже друг с другом, не говоря уже о новичках.

Боже, если честно, это было худшее время в моей жизни, — говорит она.

Сама Дакота ожидала, что ее участие ограничится парой часов или максимум одним рабочим днем. Но в итоге ей пришлось провести на площадке почти две недели. Это стало дополнительным источником стресса: затяжные съемки без ощущения вовлеченности оставили только тяжелое послевкусие.

Попытки наладить контакт с коллегами успехом не увенчались. Для молодой актрисы, которая мечтала стать частью «Офиса», все это стало настоящим разочарованием.

Никто не хотел со мной общаться, всем было плевать, — пожаловалась Джонсон.

У актрисы нет положительных воспоминаний от такого опыта. Благо, теперь все позади, а она за счет своей популярности теперь может выбирать, с кем работать, а с кем нет.

