Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер

Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер

26 июля 2025 08:27
Кадр из сериала «Офис»

Молодое поколение уж точно сможет понять мотивацию актрисы.

Хотя изначально вряд ли кто-то рассчитывал на такой успех американского перезапуска британского «Офиса», уже с первых сезонов было понятно, что сериал точно станет культовой классикой.

К моменту съемок последних сезонов зарплата ведущих актеров выросла с 20 до 100 тысяч долларов за одну серию, но даже вполне приличная сумма в 20 тысяч для кого-то не была достаточной на первых порах.

Так, одна из главных актрис «Офиса» параллельно со съемками сериала подрабатывала в местном кинотеатре и долго не хотела оттуда уходить — все из-за неуверенности в завтрашнем дне и продолжительном успехе «Офиса».

Анджела Кинси продавала билеты в местном кинотеатре во время съемок второго сезона «Офиса»

Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер

Как выяснилось совсем недавно, актриса, сыгравшая роль Анджелы Мартин в сериале, по тем временам работала сразу на два офиса.

В недавном интервью Кинси рассказала, что к моменту начала съемок второго сезона «Офиса» она решила откладывать большую часть своей зарплаты, чтобы не остаться с пустым кошельком на случай, если сериал вдруг решать закрыть.

По словам актрисы, она прекрасно понимала, что популярность «Офиса» будет только расти, но все равно не стала рисковать и убеждать себя, что это слишком надолго — потому Кинси параллельно подрабатывала в кинотеатре неподалеку, продавая билеты, и водила старенькую «Хонду», чтобы накопить на новую машину.

Сбережения помогли — сейчас Анджела Кинси является миллионершей

Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер

Несмотря на то, что сериал завершился еще более 10 лет назад, актриса продолжает зарабатывать на «Офисе» и ведет собственный подкаст совместно с другой звездой шоу, Дженной Фишер.

Кроме того, с последней Кинси поддерживает теплые отношения, а вместе актрисы появлялись далеко не в одном проекте после завершения «Офиса». По последним данным, состояние Кинси на сегодняшний день оценивается в 8 миллионов долларов.

Кстати, неожиданный успех приобрел не только «Офис», но и еще несколько уже культовых сериалов — о них мы рассказывали в этой подборке.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики Читать дальше 27 июля 2025
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех 4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех Читать дальше 26 июля 2025
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут 8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут Читать дальше 24 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают Читать дальше 27 июля 2025
Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса Читать дальше 27 июля 2025
Два эти фильма идут в мировом прокате ноздря в ноздрю и уже собрали более полумиллиона долларов: сложно себе представить такие цифры и рейтинги Два эти фильма идут в мировом прокате ноздря в ноздрю и уже собрали более полумиллиона долларов: сложно себе представить такие цифры и рейтинги Читать дальше 26 июля 2025
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Читать дальше 26 июля 2025
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать Читать дальше 26 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше