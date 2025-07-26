Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер

Хотя изначально вряд ли кто-то рассчитывал на такой успех американского перезапуска британского «Офиса», уже с первых сезонов было понятно, что сериал точно станет культовой классикой.

К моменту съемок последних сезонов зарплата ведущих актеров выросла с 20 до 100 тысяч долларов за одну серию, но даже вполне приличная сумма в 20 тысяч для кого-то не была достаточной на первых порах.

Так, одна из главных актрис «Офиса» параллельно со съемками сериала подрабатывала в местном кинотеатре и долго не хотела оттуда уходить — все из-за неуверенности в завтрашнем дне и продолжительном успехе «Офиса».

Анджела Кинси продавала билеты в местном кинотеатре во время съемок второго сезона «Офиса»

Как выяснилось совсем недавно, актриса, сыгравшая роль Анджелы Мартин в сериале, по тем временам работала сразу на два офиса.

В недавном интервью Кинси рассказала, что к моменту начала съемок второго сезона «Офиса» она решила откладывать большую часть своей зарплаты, чтобы не остаться с пустым кошельком на случай, если сериал вдруг решать закрыть.

По словам актрисы, она прекрасно понимала, что популярность «Офиса» будет только расти, но все равно не стала рисковать и убеждать себя, что это слишком надолго — потому Кинси параллельно подрабатывала в кинотеатре неподалеку, продавая билеты, и водила старенькую «Хонду», чтобы накопить на новую машину.

Сбережения помогли — сейчас Анджела Кинси является миллионершей

Несмотря на то, что сериал завершился еще более 10 лет назад, актриса продолжает зарабатывать на «Офисе» и ведет собственный подкаст совместно с другой звездой шоу, Дженной Фишер.

Кроме того, с последней Кинси поддерживает теплые отношения, а вместе актрисы появлялись далеко не в одном проекте после завершения «Офиса». По последним данным, состояние Кинси на сегодняшний день оценивается в 8 миллионов долларов.

Кстати, неожиданный успех приобрел не только «Офис», но и еще несколько уже культовых сериалов — о них мы рассказывали в этой подборке.