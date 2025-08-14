Создатель «Офиса» раскрыл причину выбора газетной редакции для тематики будущего спиноффа — идея сильно отличается от того, как строился оригинальный сериал

Меню
14 августа 2025 10:23
Новое шоу должно послужить вдохновением для журналистов по всему миру.

Пока миллионы фанатов «Офиса» продолжают пересматривать сериал раз за разом спустя больше 10 лет после его завершения, ситком все-таки вернется на экраны — правда, в немного другом обличье.

Речь о грядущем сериале «Газета», действие которого развернется во вселенной «Офиса», а сюжет расскажет о попытках нового редактора спасти небольшое местное издание от закрытия.

И хотя в целом история чем-то напоминает «Офис» и будет снята в таком же псевдо-документальном стиле, задумка у создателей «Газеты» на этот раз совсем другая — и в какой-то степени даже благородная.

«Газета» подсветит основные проблемы современной журналистики — у «Офиса» похожей цели не было

Кадр из сериала «Газета»

В то время как оригинальный сериал просто фиксировал ежедневную рутину работников вымышленной компании «Дандер Миффлин», его спинофф проведет параллель с реальными трудностями, с которыми сталкиваются журналисты в современной экономической ситуации.

Об этом недавно рассказал создатель «Офиса» и «Газеты» Грег Дэниелс — по его словам, основной идеей «Офиса» была парадоксальность самой ситуации, в которой компания продает канцтовары в то время как многие уже успели обзавестись более полезными гаджетами как iPod.

В «Газете» же Дэниелс надеется показать, как один новый человек в команде может вдохновить остальных и помочь им пережить затянувшийся кризис — что в целом часто происходит и в реальной жизни.

Оскар Мартинес из «Офиса» перейдет в «Газету»

Хотя будущий спинофф сосредоточится на другой истории и других персонажах, один из работников «Дандер Миффлин» в сериале все-таки появится — Оскар Мартинес, который после завершения «Офиса» перешел работать в местную газету и который, по слухам, будет не так уж сильно рад видеть все ту же съемочную команду на своем новом месте работы.

Премьера первого сезона «Газеты» состоится 4 сентября на стриминговой платформе Peacock.

Кстати, актеры из «Офиса» недавно поразмышляли о том, какая фраза из сериала им запомнилась лучше всего — об этом мы уже рассказывали здесь.

Виолетта Ефимова
