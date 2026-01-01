Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
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Места съёмок
Вопросы и ответы
Основные места съемок сериала Пацаны
Торонто, Онтарио, Канада
Где снимали известные сцены
место съёмок
Гамильтон, Онтарио, Канада
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Штаб-квартира Воут
Зал Роя Томсона, Торонто, Онтарио, Канада
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Разговор Хью и Энни
Университет Торонто, Онтарио, Канада
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Студия
Студия Cinespace — шоссе 27, дом 11030, Клайнбург, Онтарио, Канада
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Даты съемок сериала Пацаны
22 мая 2018 - 11 октября 2018
17 июля 2019 - 1 ноября 2019
1 февраля 2021 - 21 августа 2021
25 ноября 2024 - 1 июля 2025
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