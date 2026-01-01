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Места и даты съемок сериала Пацаны

Основные места съемок сериала Пацаны

  • Торонто, Онтарио, Канада

Где снимали известные сцены

место съёмок
Гамильтон, Онтарио, Канада
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Штаб-квартира Воут
Зал Роя Томсона, Торонто, Онтарио, Канада
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Разговор Хью и Энни
Университет Торонто, Онтарио, Канада
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Студия
Студия Cinespace — шоссе 27, дом 11030, Клайнбург, Онтарио, Канада
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Даты съемок сериала Пацаны

  • 22 мая 2018 - 11 октября 2018
  • 17 июля 2019 - 1 ноября 2019
  • 1 февраля 2021 - 21 августа 2021
  • 25 ноября 2024 - 1 июля 2025
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