О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Пацаны, список сезонов
The Boys
18+
Год выпуска
2019
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Стрим-сервис
Amazon Prime Video
Рейтинг сериала
8.5
Оцените
15
голосов
8.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Пацаны»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
26 июля 2019
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
4 сентября 2020 - 9 октября 2020
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
3 июня 2022 - 8 июля 2022
Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов
13 июня 2024 - 18 июля 2024
Сезон 5 / Season 5
1 эпизод
TBA
