Цитаты из сериала Пацаны

Билли Бутчер Чёрт возьми, дьявольски!
Annie January С какого это времени надежда и наивность стали одним и тем же?
Billy Butcher Ты это полюбишь.
