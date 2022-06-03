Пацаны 2019 - 2026 3 сезон

The Boys 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Пацаны»

В 3 сезоне сериала «Пацаны» зрителей ждет продолжение истории о простых парнях, которые решили сбить спесь с холеных супергероев. Во вселенной сериала героем может стать любой, у кого есть деньги и власть. Все «защитники человечества» популярны и богаты, а их лица постоянно мелькают по телевизору. Но выясняется, что за красивым фасадом этого мира скрывается ложь и грязь. Команда «простых смертных» решается разоблачить супергеройскую систему. В этот раз они возьмутся за элитный колледж, где обучаются будущие герои.

8.7
8.6 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Пацаны»

Расплата Payback
Сезон 3 Серия 1
3 июня 2022
Единственный в небе The Only Man in the Sky
Сезон 3 Серия 2
3 июня 2022
Берег варваров Barbary Coast
Сезон 3 Серия 3
3 июня 2022
Славная пятилетка Glorious Five Year Plan
Сезон 3 Серия 4
10 июня 2022
Последний взор на сей мир лжи The Last Time to Look on This World of Lies
Сезон 3 Серия 5
17 июня 2022
Герогазм Herogasm
Сезон 3 Серия 6
24 июня 2022
Вот зажгу я пару свеч — ты в постельку можешь лечь Here Comes a Candle to Light You to Bed
Сезон 3 Серия 7
1 июля 2022
Только ярость добела The Instant White-Hot Wild
Сезон 3 Серия 8
8 июля 2022
