Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пацаны 2019 - 2026 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Пацаны
Киноафиша Сериалы Пацаны Сезоны Сезон 4
The Boys 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Пацаны»

В 4 сезоне сериала «Пацаны» действие по-прежнему разворачивается в альтернативной вселенной, где супергерои имеют огромную власть над людьми. В центре событий – мстители, которые оказывают сопротивление силам зла, именующим себя «Семерка». Команда под предводительством Билли Бутчера хочет рассказать миру правду о супергероях. Один из членов отряда «Пацанов» – Хьюи – одержим желанием добиться справедливого наказания для тех, кто ответственен за гибель его возлюбленной. После того как Хьюи сблизился со Старлайт, вступившей в «Семерку», герои продолжают воплощать в жизнь свой план мести.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 19 голосов
8.6 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Пацаны»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Департамент грязных делишек Department of Dirty Tricks
Сезон 4 Серия 1
13 июня 2024
Жизнь среди заражённых Life Among the Septics
Сезон 4 Серия 2
13 июня 2024
Сохраним здесь красный флаг We'll Keep the Red Flag Flying Here
Сезон 4 Серия 3
13 июня 2024
Мудрость пожилых Wisdom of the Ages
Сезон 4 Серия 4
20 июня 2024
Остерегайся Бармаглота, сын мой Beware the Jabberwock, My Son
Сезон 4 Серия 5
27 июня 2024
Грязный бизнес Dirty Business
Сезон 4 Серия 6
4 июля 2024
Инсайдер The Insider
Сезон 4 Серия 7
11 июля 2024
Убийственный бег Assassination Run
Сезон 4 Серия 8
18 июля 2024
График выхода всех сериалов
Коров нет, а молоко есть: куда исчезли стада и почему магазины всё равно завалены молочкой до отвала
В РЖД наконец объяснили: можно ли купить билет на верхнюю полку, но сидеть на нижней
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Думали, что знаете советское кино наизусть? Не смешите! Попробуйте вспомнить, чем всё закончилось — тут многие неожиданно «плывут»
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше